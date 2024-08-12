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Политолог Масала раскритиковал ВСУ из-за удара по Курской области
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Политолог Масала: Украине следовало бы сосредоточится на Донбассе, а не нападать на Курск

Политолог Масала раскритиковал ВСУ из-за удара по Курской области

Немецкий политолог Карл Масала из Мюнхенского университета бундесвера считает, что Украине следовало "более рационально" использовать силы, задействованные в наступлении на Курскую область. По его мнению, эти ресурсы были бы более полезны на Донбассе, где фронт находится в нестабильном состоянии.

Масала полагает, что атака ВСУ на Курскую область принесет Украине больше вреда, чем пользы. Он подчеркивает, что российская армия доказала свою способность к продолжению наступательных операций, в то время как для поддержания наступления в Курской области Украине потребуется значительное усиление военных усилий.

Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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