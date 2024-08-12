Немецкий политолог Карл Масала из Мюнхенского университета бундесвера считает, что Украине следовало "более рационально" использовать силы, задействованные в наступлении на Курскую область. По его мнению, эти ресурсы были бы более полезны на Донбассе, где фронт находится в нестабильном состоянии.
Масала полагает, что атака ВСУ на Курскую область принесет Украине больше вреда, чем пользы. Он подчеркивает, что российская армия доказала свою способность к продолжению наступательных операций, в то время как для поддержания наступления в Курской области Украине потребуется значительное усиление военных усилий.
Фото: www. president. gov. ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
Financial Times: Производственные проекты Байдена отменяются
По данным газеты Financial Times, почти 40% крупных проектов по производству в США, анонсированных в первый год после принятия реформ президента Джо Байдена, были либо отменены, либо приостановлены.
На Украине задержан заместитель главы Минэнерго
В понедельник Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила о задержании заместителя министра энергетики страны по подозрению в получении взятки в размере 500 тысяч долларов.
В 2023 году зарплаты CEO компаний из FTSE 100 достигли рекордного уровня за последние 6 лет
Зарплаты главных исполнительных директоров британских компаний, акции которых входят в расчет фондового индекса FTSE 100, выросли в 2023 году на 560 тысяч фунтов стерлингов и в среднем составили почти 5 млн фунтов ($6,4 млн), по данным аналитического центра High Pay Centre.
Юрий Куклачёв рассказал, что перенёс 2 остановки сердца
Народный артист РСФСР Юрий Куклачёв сообщил, что сейчас прекрасно себя чувствует.