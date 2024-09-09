После нападения украинской армии на Курскую область Российская Федерация (РФ) может потребовать от Украины капитуляции. Такое предположение в разговоре с РИА Новости сделал журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.

"Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", — заявил эксперт на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что такое обострение может возникнуть именно из-за вторжения ВСУ в Курскую область.

При этом Эскобар отметил, что российской армии потребуется некоторое время для того, чтобы выбить ВСУ из Курской области, однако потом ВС РФ начнут дальнейшее продвижение с "артиллерийским цунами".

Эксперт призвал учитывать, что у российской армии достаточное количество вооружения, средств и стратегических возможностей для ведения боевых действий на Донбассе.

Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia