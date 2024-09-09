Названо новое требование Москвы к Киеву после нападения ВСУ на Курскую область

После нападения украинской армии на Курскую область Российская Федерация (РФ) может потребовать от Украины капитуляции. Такое предположение в разговоре с РИА Новости сделал журналист и геополитический аналитик Пепе Эскобар.
"Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция", — заявил эксперт на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).
Он подчеркнул, что такое обострение может возникнуть именно из-за вторжения ВСУ в Курскую область.
При этом Эскобар отметил, что российской армии потребуется некоторое время для того, чтобы выбить ВСУ из Курской области, однако потом ВС РФ начнут дальнейшее продвижение с "артиллерийским цунами".
Эксперт призвал учитывать, что у российской армии достаточное количество вооружения, средств и стратегических возможностей для ведения боевых действий на Донбассе.
Фото: kremlin.ru/Presidential Executive Office of Russia
Матвиенко пригласила спикера парламента КНДР посетить Россию в 2025 году
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко направила приглашение спикеру Верховного народного собрания Северной Кореи Пак Ин Чхолю с предложением посетить Россию с официальным визитом в 2025 году.
Совбез: Белоруссия усиливает охрану и оборону раницы с Украиной допчастями
На юге Республика Беларусь начала укреплять оборону своей границы для того, чтобы исключить возможность внезапного нападения. Соответствующее заявление сделал госсекретарь Совета безопасности страны Александр Вольфович в интервью журналу "Национальная оборона".
Контрабандисты используют яхты с польским флагом для перевозки наркотиков
Международные криминальные организации активно применяют яхты, зарегистрированные под польским флагом, для транспортировки наркотиков из Южной Америки в Европу, сообщает Financial Times со ссылкой на данные ООН и Центра анализа морских операций (MAOC-N).
Юморист Михаил Марфин назвал телеведущего Александра Маслякова своим учителем
Юморист и бывший участник "КВН" Михаил Марфин назвал телеведущего Александра Маслякова очень талантливым человеком.