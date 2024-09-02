Ликвидировать ракетное оружие Российской Федерации над Украиной — это долг Польши. Об этом информировал британскую и международную деловую газету Financial Times польский политический деятель Радослав Сикорский, который на данный момент занимает пост министра иностранных дел.
По словам польского политического деятеля, наличие членства в Организации Североатлантического договора не перевешивает ответственность государств осуществлять защиту собственного пространства, расположенного над сухопутной и водной территорией. Он также добавил, что это является моральным требованием, которое закреплено в Конституции Республики Польша.
Радослав Сикорский придерживается мнения, что это предполагает ликвидацию ракетного оружия и над украинской территорией до того, как оно сможет попасть в польское воздушное пространство. Как сообщает политический деятель, граждане Украины не имеют возражений против этого.
Фото: official website of the Council of Ministers of the Republic of Poland / Ministry of Foreign Affairs of Poland (Creative Commons Attribution 3.0 Poland license)
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