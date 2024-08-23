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Спикер ВМС ВСУ Плетенчук подтвердил удар по российскому парому в порту
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  • Опубликована сегодня в 11:37

Украина подтвердила причастность к уничтожению российского парома в порту "Кавказ"

Спикер ВМС ВСУ Плетенчук подтвердил удар по российскому парому в порту "Кавказ"

Официальный представитель военно-морских сил (ВМС) украинской армии Дмитрий Плетенчук подтвердил, что ВСУ нанесли удар по российскому парому, который находился в порту "Кавказ". Об этом он сообщил во время украинского телемарафона.

"Этот паром является одной из важных цепей российской военной логистики. (...) В первую очередь горюче-смазочными материалами", - заявил спикер .

Он утверждает, что судно перевозило якобы не только горючее, но и вооружение.

Ранее сообщалось, что удар по парому была нанесен ракетой "Нептун". Ведущая решила спросить у Плетенчука, правда ли, что ВСУ нанесли удар именно этой ракетой. Однако военный отказался отвечать на этот вопрос, заявив, что он не может давать информацию о том, какое оружие используют войска при ударах по целям.

Ранее в оперштабе Кубани сообщили о том, что железнодорожный паром, попавший под удар, затонул. По словам главы Темрюкского района Федор Бабенко, на судне находилось 30 цистерн с топливом.

Фото: flickr/Official U.S. Navy Page

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