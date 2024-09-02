В Госдуме не исключили признания Украины страной-террористом

Совет безопасности ООН может рассмотреть запрос от стран Африки по вопросу признания Украины страной-террористом. Соответствующее заявление в беседе с РИА Новости сделал замглавы спикера Государственной думы России Александр Бабаков.
"Обращение африканских государств должно быть самым тщательным образом рассмотрено и проанализировано Совбезом ООН на предмет признания Украины террористическим государством", — заявил парламентарий.
По его словам, этот вопрос должны будут рассмотреть специалисты, юристы, специализирующиеся на международных законах. Бабаков добавил, что основания для признания Украины государством-террористом имеются, потому что Украина нарушает принципы суверенитета и самоопределения народов из Устава ООН, вмешиваясь в дела других стран.
Депутат подчеркнул, что главы МИД, Мали, Нигера и Буркина-Фасо отправляли в Совбез ООН письмо, в котором написали, что осуждают поддержку и прославление терроризма Киевом, призывая международное сообщество выполнить свои обязательства в вопросе осознанного выбора Украины поддерживать террористов на африканском континенте.
Фото: flickr/Patrick Gruban
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