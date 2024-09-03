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Правая голландская партия
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В Нидерландах призывают прекратить поддержку Украины

Правая голландская партия "Форум за демократию" призывает прекратить поддержку Украины

Нидерланды должны прекратить оказывать поддержку Украины. Соответствующее сообщение распространила крайне правая голландская партия "Форум за демократию" в своем аккаунте в соцсети X.

Стоит отметить, что ранее премьер-министра страны Дик Схоф с официальным визитом приехал в Киев, во время которого заявил, что Амстердам продолжает сохранять приверженность поддержке Украины.

"Форум за демократию" считает, что Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины", — говорится в сообщении.

В партии считают недопустимым, что Схоф делает подобные заявления после того, как появилась информация, что лично Владимир Зеленский разрешил совершить теракт на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.

Фото: pxhere.com

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