Нидерланды должны прекратить оказывать поддержку Украины. Соответствующее сообщение распространила крайне правая голландская партия "Форум за демократию" в своем аккаунте в соцсети X.
Стоит отметить, что ранее премьер-министра страны Дик Схоф с официальным визитом приехал в Киев, во время которого заявил, что Амстердам продолжает сохранять приверженность поддержке Украины.
"Форум за демократию" считает, что Нидерланды должны немедленно прекратить поддержку Украины", — говорится в сообщении.
В партии считают недопустимым, что Схоф делает подобные заявления после того, как появилась информация, что лично Владимир Зеленский разрешил совершить теракт на "Северных потоках" в сентябре 2022 года.
Фото: pxhere.com
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