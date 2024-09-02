Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и НАТО могут пойти на безумную эскалацию с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. Такое заявление сделал профессор Хельсинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.
"Опять же, у Зеленского и НАТО осталось мало вариантов: крайне безумная эскалация (удары по Москве и прочее) и инсценировка ядерной катастрофы, в которой обвинят Россию", — написал свое мнение Малинен в соцсети X, комментируя продвижения ВС РФ на Донбассе.
Кроме того, он добавил, что если же Киев и Североатлантический альянс все же решатся на такие действия, то медлить они точно не будут.
Российская армия продолжает успешно наступать на востоке Украины и приближаться к Покровску. Накануне Минобороны РФ сообщило о том, что ВС России взяли под свой полный контроль населенный пункт Скучное в ДНР.
Фото: flickr/U.S. Army Europe from Wiesbaden, Germany
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