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Профессор Малинен: Украина и НАТО могут пойти на безумную эскалацию против РФ
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Украине и НАТО предсказали серьезные проблемы из-за провалов на фронте

Профессор Малинен: Украина и НАТО могут пойти на безумную эскалацию против РФ

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский и НАТО могут пойти на безумную эскалацию с Россией из-за провалов ВСУ на фронте. Такое заявление сделал профессор Хельсинского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен.

"Опять же, у Зеленского и НАТО осталось мало вариантов: крайне безумная эскалация (удары по Москве и прочее) и инсценировка ядерной катастрофы, в которой обвинят Россию", — написал свое мнение Малинен в соцсети X, комментируя продвижения ВС РФ на Донбассе.

Кроме того, он добавил, что если же Киев и Североатлантический альянс все же решатся на такие действия, то медлить они точно не будут.

Российская армия продолжает успешно наступать на востоке Украины и приближаться к Покровску. Накануне Минобороны РФ сообщило о том, что ВС России взяли под свой полный контроль населенный пункт Скучное в ДНР.

Фото: flickr/U.S. Army Europe from Wiesbaden, Germany

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