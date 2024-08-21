На Украине проголосовали за ратификацию Римского статута МУС

Верховная рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщила депутат Ирина Геращенко. При этом уточняется, что есть поправка, которая ограждает граждан страны от преследования за военные преступления.

"Украина ратифицировала Римский статут с отдельным заявлением", — написала парламентарий в своем телеграмм-канале.

Она уточнила, что в заявлении говорится, что в течение семи лет после вступления документа в силу "Украина не признает юрисдикцию МУС в отношении своих граждан о совершении преступлений, которые предусмотрена ст. 8 Римского статута".

Стоит отметить, что Римский статут был подписан в Киеве 20 января 2000 года, однако не был ратифицирован. Однако одним из условий вступления в Евросоюз является именно ратификация Римского статута.

Фото: president.gov.ua