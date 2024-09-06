Новый глава МИД Украины провел первый телефонный разговор на этой должности

Новый глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил о том, что после назначения на должность провел первый телефонный разговор со своим польским коллегой Радославом Сикорским. Стороны обсудили ситуацию в зоне боевых действий.
"Сегодня утром я провел первый телефонный звонок в качестве главы МИД Украины с моим польским коллегой Радославом Сикорским", — написал украинский дипломат на своей странице в социальной сети X.
Напомним, что Дмитрий Кулеба покинул должность главного дипломата Украины. На его должность назначили Андрея Сибигу, за это проголосовала Верховная рада.
Стоит также отметить, что ранее издание Mundo сообщала, что Сибига собирается во время нахождения на своей должности добиваться от Соединенных Штатов снятия ограничений на использование дальнобойного оружия по российской территории.
Фото: president.gov.ua/Office of the President of Ukraine
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