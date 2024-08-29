ВСУ угодили в ловушку в Курской области. Такое мнение высказал каналу американского видеохостинга YouTube Judging Freedom бывший морпех-разведчик из Соединённых Штатов Скотт Риттер.

По мнению бывшего инспектора ООН по вооружениям в Ираке, с военной точки зрения Российская Федерация занимает невероятно выгодные позиции. Он аргументировал это тем, что стратегический резерв Украины не только задействуется, но и угадил в ловушку, из которой не понимает, как выйти, чтобы оказать помощь там, где в ней больше всего нуждаются, а точнее, на территории Донбасса. Именно в этом месте, по словам бывшего разведчика, на сегодняшний день разрушается оборона Украины.

Помимо этого, американец акцентировал внимание на том, что в скором времени у Вооружённых сил Украины не останется другого выбора, кроме как оставить свои позиции в Донецкой Народной Республике и отступить за равнинную реку Днепр.

Фото: commons. wikimedia. org / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY (Creative Commons Attribution 4.0 International license)