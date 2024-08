Вооружённый конфликт на Украине окончится капитуляцией Киева вместо переговоров. Так произойдёт из-за принятого Украиной решения напасть на Курскую область. Такое мнение высказал военный аналитик из Соединённых Штатов Америки Марк Слебода в беседе с американской журналисткой Рейчел Блевинс.

По мнению Марка Слебоды, происходящий вооружённый конфликт не окончится переговорами. Он также добавил, что всё будет решено на территории боевых действий взятием столицы и крупнейшего по населению города Украины. Аналитик из Соединённых Штатов заявил, что нельзя вступать в переговоры с теми, кто от безысходности и проигрышей на территории боевых действий нападают на мирное общество и АЭС.

Военный аналитик выразил уверенность в том, что все киевские планы по поводу Курской области абсолютно провалились.

Фото: Flickr / Marines (the image is in the public domain)