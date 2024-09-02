В США предсказали серьезные последствия для Украины из-за Курской области

NI: Украина понесет большие потери и ничего не добьется под Курском

Украина понесет огромные потери в людской и военной силах, а также не смогут добиться результатов в Курской области. Об этом сообщает американское издание The National Interest (NI). Автор считает, что ситуация в будущем для ВСУ будет хуже, чем была до этого.

"Ситуация для Украины будет выглядеть еще хуже, чем в начале (вторжения в Курскую область. — Прим. ред.): она потеряет людей, израсходует оружие и ничего не выиграет", — говорится в опубликованном материале.

При этом в NI считают, что российская сторона будет со временем брать под свой контроль все новые территории Украины на юге.

Кроме того, в публикации говорится, что все мысли о том, что президент России Владимир Путин якобы "сломается" и начнет переговоры с Киевом из-за нападения ВСУ на Курскую область, являются фантазией.

Фото: flickr/President Of Ukraine from Україна





