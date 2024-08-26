"Первый этап начался": ирландский журналист прокомментировал российский удар по Украине

Журналист Боуз: Россия ударом по Украине ответила за операцию в Курской области

Российская Федерация (РФ) начала первый этап своим утренним массированным ударом 26 августа по объектам энергетической инфраструктуры Украины ответа на нападение ВСУ на Курскую область. Об этом сообщил журналист из Ирландии Чей Боуз.

"Первый этап российского ответа на операцию в Курской области начался. По Украине нанесли, возможно, самый большой ракетный удар с начала этой стадии конфликта", — написал колумнист на своей странице в социальной сети X.

Напомним, что утром 26 августа российская армия нанесла массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры, которые помогали деятельности военно-промышленного комплекса.

В свою очередь, координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщал о том, что в результате обстрела Украины в Ивано-Франковской области был уничтожен ангар, где могли располагаться переданные Киеву истребители F-16.

Фото: commons.wikimedia.org/Russian Ministry of Defence