В Госдуме сообщили о жестком ответе в случае удара ВСУ европейским оружием по РФ

Российская Федерация ответит жестко и асимметрично на снятие ограничений по использованию европейского оружия украинской армией по территории РФ. Такое заявление в беседе с РИА Новости глава комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, ответ российской стороны будет такой, что "они почувствуют сразу".
"(Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу", — заявил парламентарий.
Кроме того, Картаполов добавил, что ждать от главы евродипломатии Жозепа Борреля чего-то другого было бы очень странно, однако все равно все решения касательно этих вопросов будет принимать не он, а политики.
Стоит отметить, что в четверг Боррель заявлял, что странам-членам Европейского союза (ЕС) необходимо полностью снять все ограничения на удары ВСУ по российской территории. Кроме того, он призвал снять ограничения на атаку украинской армии европейским оружием вглубь РФ.
Фото: duma.gov.ru/State Duma
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