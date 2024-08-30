В Госдуме сообщили о жестком ответе в случае удара ВСУ европейским оружием по РФ

Картаполов: Россия жестко и асимметрично ответит на удары по РФ европейским оружием

Российская Федерация ответит жестко и асимметрично на снятие ограничений по использованию европейского оружия украинской армией по территории РФ. Такое заявление в беседе с РИА Новости глава комитета Государственной думы России по обороне Андрей Картаполов.

По его словам, ответ российской стороны будет такой, что "они почувствуют сразу".

"(Ответ России будет) жесткий и асимметричный и такой, что они почувствуют сразу", — заявил парламентарий.

Кроме того, Картаполов добавил, что ждать от главы евродипломатии Жозепа Борреля чего-то другого было бы очень странно, однако все равно все решения касательно этих вопросов будет принимать не он, а политики.

Стоит отметить, что в четверг Боррель заявлял, что странам-членам Европейского союза (ЕС) необходимо полностью снять все ограничения на удары ВСУ по российской территории. Кроме того, он призвал снять ограничения на атаку украинской армии европейским оружием вглубь РФ.

Фото: duma.gov.ru/State Duma