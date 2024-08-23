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Володин: политика Шольца демонстрирует, что Германию могут втянуть в новую войну
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Сторонники нацизма могут втянуть ФРГ в новую войну, заявил Володин

Володин: политика Шольца демонстрирует, что Германию могут втянуть в новую войну

Осуществляемая канцлером Федеративной Республики Германии Олафом Шольцем политика по поддержке украинского конфликта демонстрирует, что сторонники нацизма способны вовлечь ФРГ в новый вооружённый конфликт. Об этом информировал в кроссплатформенной системе мгновенного обмена сообщениями Telegram спикер ГД Вячеслав Володин.

Российский государственный и политический деятель написал, что осуществляемая федеральным канцлером Германии политика по поддержке украинского вооружённого конфликта, когда Федеративная Республика Германия начала являться одним из самых больших поставщиков столице и крупнейшему по населению городу Украины оружия и денежных средств среди стран Европы, демонстрирует, что сторонники нацизма способны вовлечь ФРГ в новый вооружённый конфликт.

Помимо этого, спикер Государственной думы настоятельно попросил нынешние власти ФРГ не забывать историю. По мнению Вячеслава Володина, канцлер Германии и его правительство не сделали никаких умозаключений из ужасных событий прошлого столетия, когда Германия начала войну мирового масштаба, по итогам которой нацистский режим был уничтожен, а Германия проиграла.

Фото: website of the State Duma of the Russian Federation / duma.gov.ru (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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