Украины хотела бы, чтобы Германия отправила своих военных принять участие в украинском конфликте. Такое заявление сделал экс-посол страны в Великобритании Вадим Пристайко во время интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, сейчас Берлин может "посчитать солдат", которые необходимы для якобы отражения российской агрессии. Он утверждает, что они это могут сделать, так как "кровью куплена безопасность" Берлина.

"Вы за нее заплатили только деньги на этом этапе. Хотя мы хотели бы, чтобы и ваши солдаты нам помогли тоже", — заявил во время интервью украинский посол, обращаясь к германским союзникам.

При этом Пристайко признал, что ФРГ не обязана помогать бывшей советской республике, однако все равно вернулся к тому, что Германия может себе позволить эту помощь, "учитывая необходимость Киева".

Стоит отметить, что канцлер Германии Олаф Шольц неоднократно заявлял о том, что ФРГ не собирается отправлять военный контингент на Украину, так как Берлин не хочет становиться стороной конфликта.

Фото: flickr/Bundeswehr-Fotos