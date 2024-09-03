СМИ сообщают, что Украина уже давно лишилась опытных пилотов

Украина лишилась своих лучших пилотов еще до того, как западные странные предоставили Киеву истребители четвертого поколения F-16. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ).

"К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, такие как летчик с позывным Джус, уже погибли", — говорится в публикации издания.

Кроме того, авторы статьи отметили, что недавно погибший украинский пилот F-16 Алексей Месь и летчик с позывным "Джус", который погиб во время тренировочного полета, выступали за то, чтобы Запад как можно скорее отправил Киеву истребители.

Напомним, что в конце августа издание WSJ сообщило о том, что на Украине потерпел крушение F-16. По предварительной информации, пилот не справился с управлением. Чуть позже генштаб ВСУ подтвердил крушение самолета, а также гибель пилота.

Фото: United States Air Force/Senior Airman Gustavo Gonzalez, U.S. Air Force