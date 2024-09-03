СМИ сообщают, что Украина уже давно лишилась опытных пилотов

Украина лишилась своих лучших пилотов еще до того, как западные странные предоставили Киеву истребители четвертого поколения F-16. Об этом сообщает американское издание The Wall Street Journal (WSJ).
"К тому моменту, когда страна получила самолеты F-16, многие лучшие украинские пилоты, такие как летчик с позывным Джус, уже погибли", — говорится в публикации издания.
Кроме того, авторы статьи отметили, что недавно погибший украинский пилот F-16 Алексей Месь и летчик с позывным "Джус", который погиб во время тренировочного полета, выступали за то, чтобы Запад как можно скорее отправил Киеву истребители.
Напомним, что в конце августа издание WSJ сообщило о том, что на Украине потерпел крушение F-16. По предварительной информации, пилот не справился с управлением. Чуть позже генштаб ВСУ подтвердил крушение самолета, а также гибель пилота.
Фото: United States Air Force/Senior Airman Gustavo Gonzalez, U.S. Air Force
Суд в Нидерландах запретил продажу акций Wintershall Noordzee B.V., принадлежащих "Газпрому"
Суд в Нидерландах запретил реализацию акций Wintershall Noordzee B. V., принадлежащих "Газпрому", а также связанных с ними доходов. Как уточняется в сообщениях российской компании, данное решение Окружного суда Гааги было принято 15 мая.
Глава МО Болгарии Запрянов: Украина получит САУ "Гвоздика"
Болгария в рамках пакета военной помощи передаст Украине САУ "Гвоздика". Об этом во время брифинга сообщил глава Минобороны технического правительства страны Атанас Запрянов. Он отметил, что София отправила Киеву восемь пакетов военной помощи.
Врач Шарина: для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно отказаться от курения
Для поддержания здоровья сосудов после 50 лет важно соблюдать несколько ключевых рекомендаций, отметила врач-кардиолог Алина Шарина. В первую очередь, необходимо отказаться от вредных привычек, таких как курение и чрезмерное употребление алкоголя, так как они существенно повышают риск инфаркта и инсульта.
Министерство юстиции рассмотрит введение обязательной примирительной процедуры при разводе
Министерство юстиции рассматривает возможность введения обязательной примирительной процедуры при разводе. Также планируется предложить супругам доступ к социально-психологической поддержке в процессе расторжения брака.