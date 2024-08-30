На Украине разгорелся скандал после разбившегося истребителя F-16

Экс-представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат призвал Госбюро расследований (ГБР) и СБУ начать расследование против депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая заявила, что разбившийся истребитель F-16 был сбит украинскими силами.
"Может, уже кто-то напишет заявление на Безуглую в ГБР? Сколько будет продолжаться это издевательство над страной и войсками? СБУ, здесь наверняка и для вас есть работа!", — написал Игнат на своей странице в социальной сети, которая запрещена в России.
Напомним, что днем ранее издание The Wall Street Journal опубликовало материал, что на Украине разбился первый из 10 поставленных Украине истребителей F-16. Автор материала утверждает, что это произошло из-за ошибки самого пилота. Позже в Генеральном штабе ВСУ подтвердили крушение самолета, а также добавили, что пилот погиб.
Через некоторое время Безуглая, которая ранее часто критиковала украинское военное командование и ситуацию на фронте, заявила, что истребитель был сбит ВСУ из комплекса ПВО Patriot.
Фото: president.gov.ua/Administration of the President of Ukraine of Ukraine
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