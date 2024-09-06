Европейская комиссия (ЕК) выделила для Украины дополнительно 40 млн евро для энергетической инфраструктуры в условиях конфликта страны с Россией. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
"Мы увеличиваем гуманитарную помощь нуждающимся украинцам с новым пакетом в размере €40 млн на ремонтные работы, электричество, отопление и жилье", — написала фон дер Ляйен на своей странице в социальной сети X.
Стоит отметить, что многие официальные лица Украины неоднократно говорили о том, что ближайшей зимой страну ждут определенные проблемы с электричеством. Как ранее сообщали западные СМИ, из-за надвигающихся огромных проблем с электричеством, Украину могут покинуть сотни тысяч жителей.
Фото: commons.wikimedia.org/Olaf Kosinsky
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