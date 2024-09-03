Стало известно о неизвестном российском беспилотнике, атаковавшем Украину

В одной из массированных атак по военным целям и энергетической инфраструктуре Украины принял участие неизвестный российский беспилотник. Об этом рассказывает издание Defence Blog (DB).

Утверждается, что этот дрон был сбит 30 августа, обломки которого были обнаружены на земле. Загадочный БПЛА представляет собой дрон, который построен по схеме "летающее крыло". Он оснащен реактивным двигателем.

В свою очередь, в публикации DB говорится о том, что беспилотник не нес никакого оружия или разведывательного оружия. Предполагается, что его могли использовать для приманки или проверки украинской системы ПВО.

Журналисты не исключили, что это может быть модель одного из разрабатываемых в России дронов.

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