Украине предрекли потерю контроля над еще несколькими городами

В ближайшее время Украина может потерять еще пять городов в ДНР: Красноармейск (украинское название — Покровск), Селидово, Украинск, Курахово и Часов Яр. Такое мнение выразил эксперт из Великобритании Александр Меркурис на своем YouTube-канале.

"Я думаю, что в течение следующих нескольких недель, когда Покровск, Селидово, Украинск, Курахово, Часов Яр и другие населенные пункты падут", — озвучил свое мнение британский аналитик.

По его словам, из-за давления на Украину со стороны Соединенных Штатов и других стран мира Киев вновь начнет склоняться в сторону переговоров. Однако, как считает Меркурис, украинская сторона не пойдет на переговоры, потому что Владимир Зеленский боится потерять власть после того, как боевые действия прекратятся.

Эксперт подытожил и заверил, что конфликт закончится не переговорами, а на поле боя.

Фото: flickr/Ministry of Defense of Ukraine