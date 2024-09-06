На Украине сообщили об отсутствии средств на выплаты военным

У Украины пока нет денег для того, чтобы выдавать военнослужащим ВСУ выплаты. Соответствующее заявление сделала глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.
"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября", — заявила парламентарий.
Она подчеркнула, что пока нет точной даты заседания Рады касательно этого вопроса. Однако депутат считает, что голосование примерно пройдет 17-18 сентября.
Кроме того, Пидласа считает, что задержки в выдаче выплат украинским военным возникли из-за задержек в финансировании со стороны Соединенных Штатов в начале 2024 года. По причине этого, Украина была вынуждена закупать оружие за свой счет, истратив деньги, предназначенные для выплат военным.
Фото: Facebook*/Operational Command "West"
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