На Украине сообщили об отсутствии средств на выплаты военным

Депутат Рады Пидлас: у Киева нет денег на выплаты военным

У Украины пока нет денег для того, чтобы выдавать военнослужащим ВСУ выплаты. Соответствующее заявление сделала глава бюджетного комитета Верховной рады Украины Роксолана Пидласа в эфире телемарафона.

"Министерство обороны нам говорит, что у них нет денег, чтобы к 20 сентября заплатить боевые. Но мы проголосуем по изменениям в госбюджет до 20 сентября", — заявила парламентарий.

Она подчеркнула, что пока нет точной даты заседания Рады касательно этого вопроса. Однако депутат считает, что голосование примерно пройдет 17-18 сентября.

Кроме того, Пидласа считает, что задержки в выдаче выплат украинским военным возникли из-за задержек в финансировании со стороны Соединенных Штатов в начале 2024 года. По причине этого, Украина была вынуждена закупать оружие за свой счет, истратив деньги, предназначенные для выплат военным.

Фото: Facebook*/Operational Command "West"

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