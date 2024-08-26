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Командиром батальона ВСУ стал "главный гей" Украины

На Украине "главного гея" Ляшко назначили командиром батальона

Военнослужащие украинской армии пришли в шок от того, что военное руководство ВСУ решило назначить командиром батальона бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко, которого в стране называют местным Жириновским, а также "главным геем".

Граждане Украины обвиняют экс-депутата в некомпетентности, а решение командование называют "плохой идеей".

О том, что Ляшко назначен командиром военные узнали из украинских пабликов и СМИ.

"Если кто не знал, Ляшко уже комбат батальона БПЛА в 63-й ОМБр… очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг", — написал один из военнослужащих ВСУ на своей странице в соцсети.

Большое количество военных ВСУ призывают, чтобы Ляшко сняли с этой должности.

Фото: flickr/President Of Ukraine

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