Командиром батальона ВСУ стал "главный гей" Украины

Военнослужащие украинской армии пришли в шок от того, что военное руководство ВСУ решило назначить командиром батальона бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко, которого в стране называют местным Жириновским, а также "главным геем".

Граждане Украины обвиняют экс-депутата в некомпетентности, а решение командование называют "плохой идеей".

О том, что Ляшко назначен командиром военные узнали из украинских пабликов и СМИ.

"Если кто не знал, Ляшко уже комбат батальона БПЛА в 63-й ОМБр… очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг", — написал один из военнослужащих ВСУ на своей странице в соцсети.

Большое количество военных ВСУ призывают, чтобы Ляшко сняли с этой должности.

Фото: flickr/President Of Ukraine