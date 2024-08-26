Командиром батальона ВСУ стал "главный гей" Украины

Военнослужащие украинской армии пришли в шок от того, что военное руководство ВСУ решило назначить командиром батальона бывшего депутата Верховной рады Олега Ляшко, которого в стране называют местным Жириновским, а также "главным геем".
Граждане Украины обвиняют экс-депутата в некомпетентности, а решение командование называют "плохой идеей".
О том, что Ляшко назначен командиром военные узнали из украинских пабликов и СМИ.
"Если кто не знал, Ляшко уже комбат батальона БПЛА в 63-й ОМБр… очень некомпетентный и с большой короной, которая передавливает ему мозг", — написал один из военнослужащих ВСУ на своей странице в соцсети.
Большое количество военных ВСУ призывают, чтобы Ляшко сняли с этой должности.
Фото: flickr/President Of Ukraine
Лидер партии "Вставай, Франция" обвинил Макрона в лицемерии
Лидер партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в лицемерии через пост в соцсети X. Поводом для критики стали комментарии Макрона о том, что задержание основателя мессенджера Telegram Павла Дурова не носит политического характера.
Проблема с трансграничными платежами стала причиной банкротства компании "Ника"
В последнее время на российском рынке облигаций произошло два случая дефолта, связанных с трудностями в проведении трансграничных платежей с Китаем. В августе компания «Ника» объявила о неисполнении своих обязательств по облигационному выпуску. В конце июля аналогичная ситуация произошла с АО РКК.
В российских школах и колледжах пройдут уделят внимание безопасности
27 августа в российских школах и колледжах Министерство просвещения и МЧС проведут единые однодневные тренировочные сборы-учения по безопасности, сообщают «Известия».
Двое туристов из Швейцарии из любопытства взломали кабину машиниста в метро
Издание "Фонтанка" сообщает, что двое швейцарцев проникли в кабину машиниста метро Санкт-Петербурга из любопытства. Это произошло вечером на станции "Рыбацкое" Невско-Василеостровской линии.