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На всей территории Украины объявлена воздушная тревога
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  • Опубликована сегодня в 17:02

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает life. ru.

Мир

На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

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План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства

План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства

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Общество

Матвиенко: необходимо доработать российские гаджеты

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На Юге страны нависло северное сияние

На Юге страны нависло северное сияние

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Новости