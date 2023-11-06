На всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины, сообщает life. ru.
На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов
На Украине более 8 тысяч уголовных дел были возбуждены в связи с уклонением от призыва на мобилизацию.
План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства
Универсальный план обороны, предложенный Государственным советом обороны Литвы, предоставит каждому гражданину ясное представление о его роли в обеспечении национальной безопасности в случае агрессии.
Матвиенко: необходимо доработать российские гаджеты "Аврора"
Планшеты и смартфоны, работающие на российской операционной системе "Аврора" и проходящие тестирование среди сенаторов, демонстрируют надежную защиту от утечки информации и личных данных.
На Юге страны нависло северное сияние
В воскресенье, 5 ноября, на разных участках планеты наблюдались красные сияния, подобные северному сиянию.