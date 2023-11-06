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На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов
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  • Опубликована сегодня в 14:18

На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

На Украине более 8 тысяч уголовных дел были возбуждены в связи с уклонением от призыва на мобилизацию. С начала февраля 2022 года было открыто 8 235 уголовных дел против лиц, уклоняющихся от призыва.

Среди регионов, лидирующих по количеству уголовных дел, выделяются Закарпатская область с 967 случаями, Днепропетровская с 763 делами и Николаевская с 644 уголовными делами.

Согласно информации, за тот же период были предъявлены обвинения 2 193 человекам, и в этом случае также Закарпатская область лидирует, за ней следуют Волынская и Ровенская области, сообщает ТАСС.

Источники издания также уточнили, что в суды было направлено 2 027 обвинительных актов, преимущественно в западных областях Украины, таких как Закарпатская, Волынская и Ровенская.

6 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк объявил, что президент Украины Владимир Зеленский представил законопроекты в Верховную раду о продлении военного положения и всеобщей мобилизации на дополнительные 90 дней. На данный момент военное положение и всеобщая мобилизация на Украине действуют до 15 ноября. Предстоящее продление вызывает вопросы о проведении президентских выборов, запланированных на весну, так как они не могут проводиться в период действия военного положения.

С начала февраля 2022 года на Украине действует всеобщая мобилизация, и правительство принимает меры, чтобы предотвратить уклонение мужчин призывного возраста от военной службы. Повестки выдаются в различных местах, включая госучреждения и на улицах, и многие мужчины избегают покидать свои дома, чтобы избежать отправки на передовую.

В некоторых случаях мобилизуют даже тех, кто страдает серьезными болезнями, включая проблемы со зрением, психическими расстройствами, и ограниченными физическими возможностями.

Кроме того, нередко сотрудники военкоматов используют физическое насилие в отношении военнообязанных, и хотя такие случаи часто фиксируются в социальных сетях, не всегда происходит официальное расследование. Недавно в одном из подобных случаев суд в Тернополе на западе Украины назначил ночной домашний арест для двух военнослужащих, которые избивали мобилизованных в городском военкомате.

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