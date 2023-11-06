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Об отражении атаки ВСУ в районе Работино сообщило МО РФ
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  • Опубликована сегодня в 14:15

Об отражении атаки ВСУ в районе Работино сообщило МО РФ

Вооруженные силы России сообщили о воздействии украинских вооруженных сил в районе Работино, как заявило Министерство обороны Российской Федерации, сообщает ТАСС.

Мир

На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов

﻿На Украине более 8 тысяч уголовных дел были возбуждены в связи с уклонением от призыва на мобилизацию.

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План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства

План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства

﻿Универсальный план обороны, предложенный Государственным советом обороны Литвы, предоставит каждому гражданину ясное представление о его роли в обеспечении национальной безопасности в случае агрессии.

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Общество

Ирина Дубцова выступит на главной сцене ВДНХ

Ирина Дубцова выступит на главной сцене ВДНХ

6 ноября певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене международной выставки-форума "Россия" в ВДНХ в рамках концерта, организованного павильоном Банка России под названием "Умные финансы".

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Лавров заявил, что он не против Хэллоуина

Лавров заявил, что он не против Хэллоуина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что традиции, привнесенные с Запада, включая Хеллоуин, представляют собой что-то разрушительное или угрожающее.

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Новости