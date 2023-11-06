Вооруженные силы России сообщили о воздействии украинских вооруженных сил в районе Работино, как заявило Министерство обороны Российской Федерации, сообщает ТАСС.
На Украине открыли более 8 тыс. дел против уклонистов
На Украине более 8 тысяч уголовных дел были возбуждены в связи с уклонением от призыва на мобилизацию.
План обороны Литвы прояснит для каждого его действия по защите государства
Универсальный план обороны, предложенный Государственным советом обороны Литвы, предоставит каждому гражданину ясное представление о его роли в обеспечении национальной безопасности в случае агрессии.
Ирина Дубцова выступит на главной сцене ВДНХ
6 ноября певица Ирина Дубцова выступит на главной сцене международной выставки-форума "Россия" в ВДНХ в рамках концерта, организованного павильоном Банка России под названием "Умные финансы".
Лавров заявил, что он не против Хэллоуина
Министр иностранных дел России Сергей Лавров не считает, что традиции, привнесенные с Запада, включая Хеллоуин, представляют собой что-то разрушительное или угрожающее.