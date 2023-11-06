Владимир Зеленский изменил свой подход в общении с западными политиками. Если ранее он просил предоставить оружие для быстрого завершения конфликта с Россией, то сегодня он выдвигает требование предоставить его, чтобы избежать долгих военных действий. Ранее Киев придерживался стратегии "дайте нам больше оружия, и мы сможем быстро победить", но теперь украинский лидер говорит "дайте нам больше, иначе конфликт может затянуться на неопределенный срок".

По мнению журналиста, на усталости от продолжающегося конфликта также акцентирует внимание Владимир Путин при планировании своей стратегии военных операций. Президент осознавал, что Киев и его союзники не желают продолжительного противостояния, сообщает "Звезда",

Ранее стало известно о провале украинского контрнаступления, заявленного главком Вооруженных Сил Украины Валерием Залужным. В связи с этим украинские военнослужащие готовятся к худшему и осознают, что поражение может быть близким. Владимир Зеленский попытался объяснить слова Залужного, говоря, что "все устали", но при этом отмечает, что ситуация не безвыходная. По мнению Зеленского, одной из причин неудач на поле боя является контроль Вооруженных Сил России над воздушным пространством.