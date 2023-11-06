Глава Минфина Украины: Кризис ждет всю Европу в случае задержек помощи Киеву

Задержки в предоставлении финансовой поддержки со стороны Европейского Союза могут иметь серьезные последствия не только для Украины, но и для всей Европы, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью. Он подчеркнул, что Украина может столкнуться с макроэкономическим кризисом, если не получит дальнейшей финансовой поддержки от своих европейских партнеров.
Марченко отметил, что экономический кризис может оказать сильное негативное воздействие не только на Украину, но и на всю Европу. Это связано с возможными последствиями в регионе, такими как миграционные движения, побочные эффекты и значительный рост цен на определенные продукты питания по всей Европе, а также возможно повышение цен на нефть и газ, сообщает ТАСС.
Политик также подчеркнул, что без финансовой поддержки со стороны Европы, дефицит в государственном бюджете Украины составит 29 миллиардов долларов.
Марченко также призвал перенаправить в Украину около 300 миллиардов долларов российских активов, замороженных странами Группы семи с февраля 2022 года. Он подчеркнул, что для Украины восстановление этих российских замороженных активов является законным приоритетом.
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