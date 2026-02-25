Дипломаты тянут время, как паутину: трехсторонние переговоры по Украине переносят на начало марта

Переговорный процесс между Москвой, Вашингтоном и Киевом переходит в фазу тактического ожидания: трехсторонняя встреча по украинскому урегулированию официально перенесена на начало марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информированный источник, подчеркивая, что финальная локация для возобновления диалога в данный момент находится на стадии согласования.

Смещение графиков указывает на глубокую внутреннюю работу делегаций по поиску компромиссных точек соприкосновения. Спецпосланник США Стивен Уиткофф ранее характеризовал динамику процесса как "настоящую коммуникацию", отмечая определенную умеренность позиций и готовность сторон к обсуждению не только военных аспектов, но и вопросов экономического процветания. Архитектура переговоров предполагает разделение на специализированные группы, что позволяет детально прорабатывать механику будущих решений в закрытом режиме.

"Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется", — отметил собеседник агентства.

Несмотря на достигнутый прогресс в коммуникации, внешнее дипломатическое давление остается значительным фактором. В частности, российская сторона указывает на отсутствие конструктивного настроя у европейских партнеров в поддержке текущего трехстороннего формата. Тем не менее, возвращение в переговорный процесс опытных дипломатов, таких как Владимир Мединский, свидетельствует о переходе от узкоспециализированных военных консультаций к обсуждению широкого политического спектра.

Ранее сообщалось, что очередной раунд дискуссий мог состояться в Женеве уже 26 февраля. Предыдущие встречи, проходившие в Абу-Даби и Швейцарии, заложили фундамент для обсуждения вопросов безопасности и энергетического перемирия, однако финальный контур договоренностей будет формироваться уже в весеннем дипломатическом цикле.