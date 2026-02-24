Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 22:48

Пальмы вместо протокола: переговоры по Украине могут переехать в солнечную резиденцию Трампа

Уиткофф: следующие переговоры по Украине состоятся в течение 10 дней

Новый этап трехсторонних консультаций по урегулированию украинского конфликта может развернуться на побережье Флориды в ближайшую декаду — об этом сообщил специальный посланник президента США Стив Уиткофф. В рамках Deep Content анализа эксперты отмечают, что перенос локации из нейтральной Швейцарии в резиденцию Дональда Трампа символизирует переход дипломатии в фазу прямого "модераторства" со стороны Вашингтона.

Антропология власти и биохимия переговоров в закрытых резиденциях всегда работают иначе, чем в официальных залах Женевы: неформальная обстановка снижает уровень кортизола и способствует более открытому диалогу между оппонентами. Уиткофф подчеркнул, что после интенсивных сессий с Рустемом Умеровым в Европе украинская сторона готова к трансатлантическому перелету для детальной проработки мирных инициатив при участии ключевых фигур американской администрации.

"Как я уже говорил, мы не только встречаемся в Женеве. Я на самом деле думаю, что Рустем может приехать во Флориду, чтобы встретиться с нами вскоре после этого. И будет трёхсторонняя встреча. Я говорю о трёхсторонней встрече между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной, Джаредом и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней", — заявил Стив Уиткофф на полях форума Ялтинской Европейской Стратегии (YES).

Для архитектуры глобальной безопасности этот саммит станет критическим тестом "плана Трампа", где в качестве посредников выступят сам Уиткофф и Джаред Кушнер. На данный момент официальные ведомства воздерживаются от подтверждения точного тайминга, однако динамика событий указывает на стремление Белого дома форсировать достижение консенсуса в кратчайшие сроки.

Ранее сообщалось, что предыдущие раунды в Женеве позволили сторонам синхронизировать позиции по техническим вопросам, подготовив почву для обсуждения наиболее острых территориальных и оборонных аспектов соглашения.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

