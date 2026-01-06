Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:14

Гарантии для Украины откладываются: Париж собирает союзников, но финал ждут в другом месте

Подписание гарантий Украине рассматривается в Вашингтоне — премьер Туск

Вопрос гарантий безопасности для Украины вновь оказался в центре международной повестки на фоне активных дипломатических контактов между США и европейскими союзниками. Однако ключевые решения, как следует из заявлений участников процесса, могут быть приняты не на ближайших встречах в Европе. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".

Ожидания от встречи в Париже

Премьер-министр Польши Дональд Туск, вылетая в Париж на саммит так называемой "коалиции желающих", призвал не ожидать прорывных решений по украинскому направлению именно на этой площадке. По его словам, встреча носит скорее координационный характер и не предполагает финализации ключевых договорённостей.

Во вторник в Париже состоится встреча на высшем уровне, в которой примут участие представители стран — сторонников продолжения поддержки Украины. Среди участников также заявлены спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер, что подчёркивает вовлечённость Вашингтона в обсуждение будущих шагов.

Подписание документов может пройти в Вашингтоне

Дональд Туск сообщил, что подписание американо-европейских документов о гарантиях безопасности для Украины может состояться в ближайшие дни, но не в Париже. По его словам, окончательное утверждение совместной позиции США и Европы возможно в Вашингтоне, где и может пройти формальная процедура подписания.

"Не следует ожидать в Париже каких-то решений. Не исключено, что до подписания документов, которые утвердят окончательную совместную американо-европейскую позицию, дойдет в ближайшие дни, возможно в Вашингтоне. Этот вопрос еще открыт", — заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Неопределённость сохраняется

Таким образом, несмотря на интенсивные контакты и политические сигналы, судьба конкретных документов о гарантиях безопасности остаётся открытой. Решение о месте и сроках их подписания пока не принято окончательно и будет зависеть от дальнейших консультаций между ключевыми участниками процесса.

Европейские лидеры при этом продолжают подчёркивать необходимость согласованных действий с Соединёнными Штатами, избегая односторонних шагов и преждевременных заявлений о достигнутых договорённостях.

