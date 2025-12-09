Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алла Малькова Опубликована вчера в 22:57

Украину в НАТО не ждут: Зеленский раскрыл главное разочарование и признал утрату шансов по Крыму

Зеленский: У Украины нет сил вернуть Крым и ее не ждут в НАТО

Владимир Зеленский признал, что шансы Украины вступить в НАТО в текущих условиях минимальны. На своей пресс-конференции он заявил:

«Мы реалисты. Мы действительно хотим в НАТО — это справедливо. Но мы точно знаем, что ни США, ни ещё несколько стран пока не видят Украину в альянсе. И Россия, безусловно, никогда не будет нас видеть там».

Это признание отражает сохраняющийся разрыв между желаемым политическим курсом Киева и реальными возможностями, отмечают эксперты.

Зеленский также сообщил, что у Украины нет сил вернуть Крым военным путём. Это высказывание формирует один из наиболее чувствительных элементов украинской политической повестки, поскольку вопрос полуострова остаётся центральным в дискуссии о будущем страны и условиях возможного урегулирования — такие выводы делают аналитики.

