Выборы под прикрытием США и ЕС: Зеленский заявил о необходимости внешней защиты

Заявления Владимира Зеленского на пресс-конференции вновь обозначили пределы возможностей Украины и ожидания её руководства от западных партнёров. Об этом сообщает агентство Reuters, приводя слова президента о ситуации с выборами.

Зеленский подтвердил готовность провести общенациональные выборы, но подчеркнул, что сделать это возможно только при международной поддержке в вопросах безопасности. Прямо он заявил:

«Я прошу США помочь мне вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60—90 дней Украина будет готова к проведению выборов».

По его словам, для организации процесса потребуется также изменить действующее законодательство, что уже рассматривается командой президента.

Контекстом этих слов стало недавнее заявление Дональда Трампа, упрекавшего украинское руководство в отсутствии выборов. Позиция Зеленского показывает, что проведение кампании рассматривается как выполнимая задача, но при условии внешней помощи в защите избирателей и инфраструктуры, отмечают аналитики.