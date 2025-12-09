Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public domain
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована вчера в 22:52

Выборы под прикрытием США и ЕС: Зеленский заявил о необходимости внешней защиты

Зеленский согласился провести выборы президента на Украине в ближайшие 60–90 дней

Заявления Владимира Зеленского на пресс-конференции вновь обозначили пределы возможностей Украины и ожидания её руководства от западных партнёров. Об этом сообщает агентство Reuters, приводя слова президента о ситуации с выборами.

Зеленский подтвердил готовность провести общенациональные выборы, но подчеркнул, что сделать это возможно только при международной поддержке в вопросах безопасности. Прямо он заявил:

«Я прошу США помочь мне вместе с европейскими коллегами обеспечить безопасность для проведения выборов, и тогда в течение следующих 60—90 дней Украина будет готова к проведению выборов».

По его словам, для организации процесса потребуется также изменить действующее законодательство, что уже рассматривается командой президента.

Контекстом этих слов стало недавнее заявление Дональда Трампа, упрекавшего украинское руководство в отсутствии выборов. Позиция Зеленского показывает, что проведение кампании рассматривается как выполнимая задача, но при условии внешней помощи в защите избирателей и инфраструктуры, отмечают аналитики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Трамп возглавил список Politico 28 самых влиятельных фигур Европы — ТАСС вчера в 16:07
Когда Европа оглядывается на Вашингтон и Москву: рейтинг Politico показывает, кто реально задаёт тон

Politico включило в топ европейских влиятельных фигур лидеров России и США. Их влияние оказалось сопоставимо с ключевыми политиками ЕС — и это меняет баланс.

Читать полностью » Трамп: Преимущество в украинском конфликте всегда было за Россией вчера в 15:25
Преимущество у РФ с первого дня: резонансное заявление Трампа меняет тон дискуссии по украинскому конфликту

Трамп вновь заявил, что преимущество в украинском конфликте остаётся за Россией, — комментарий, который вписывается в его устойчивую внешнеполитическую риторику.

Читать полностью » Трамп может исключить Зеленского из мирных переговоров по Украине — ТАСС вчера в 10:09
Трамп и Путины согласны, а Зеленский не читает мирный план: что это значит для Украины

Дональд Трамп может исключить Владимира Зеленского из мирных переговоров по Украине. Американский президент разочарован его нежеланием идти на компромиссы.

Читать полностью » Конфликт на границе Таиланда и Камбоджи перерастает в боевые действия с авиацией — Thai PBS вчера в 10:09
Военное столкновение на границе Таиланда и Камбоджи: почему ситуация продолжает накаляться

Ситуация на границе Таиланда и Камбоджи продолжает ухудшаться: число погибших тайских военнослужащих возросло, а столкновения приобрели новые масштабы.

Читать полностью » Зеленский заявил, что компромисс по территориальному вопросу не найден 08.12.2025 в 22:30
Территории превратились в красную линию: Зеленский признал, что компромисса не видно даже на горизонте

Зеленский заявил, что переговоры продвигаются, но территориальный компромисс остаётся недостижимым, а мирный план США пересмотрен в пользу украинской позиции.

Читать полностью » Гренландия стремится к восстановлению доверия с США после заявлений Трампа — министр Моцфельдт 08.12.2025 в 15:50
Кризис доверия: как Гренландия преодолевает последствия заявлений Трампа о контроле

Гренландия должна восстановить доверие к США для продолжения сотрудничества. Минэкономики острова подчеркивает важность открытого диалога между странами.

Читать полностью » Новое обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к жертвам среди мирных жителей 08.12.2025 в 15:43
Камбоджа призывает к расследованию: как вторжение тайских танков в Прейчан привело к трагедии

Обострение конфликта между Таиландом и Камбоджей привело к вторжению тайских танков и новым жертвам среди мирных жителей. Как развиваются события?

Читать полностью » Польша освобождена от обязательств по приему мигрантов в 2026 году — Марчин Кервиньский 08.12.2025 в 15:31
Польша выигрывает борьбу с миграцией: как страна избежала выполнения обязательств по приему мигрантов

В 2026 году Польша будет освобождена от обязательств по приему мигрантов. Это решение вызвало волну недовольства среди южных стран ЕС.

Читать полностью »

Новости
Дом
Грязная вытяжка снижает качество очистки воздуха и работу прибора — клинеры
Красота и здоровье
Овсянка помогает снизить уровень холестерина — врачи
Наука
Коллеги из большинства следуют за меньшинствами при смене работы — Science Advances
Спорт и фитнес
Физическая активность улучшает память и мышление — профессор Брендон Стаббс
Питомцы
Птицы стоят на одной лапе, чтобы сохранять тепло — Fanpage
Авто и мото
Цепи ГРМ теряют натяжение к 50–60 тысячам км — автомеханики
Мир
Зеленский: У Украины нет сил вернуть Крым и ее не ждут в НАТО
Туризм
Исторический центр Макао включён в список наследия ЮНЕСКО — ФедералПресс
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet