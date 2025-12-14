Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Совещание владимира зеленского
Совещание владимира зеленского
© Flickr by President Of Ukraine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:24

США взяли паузу: судьба мирного плана Украины повисла между Берлином и Вашингтоном

Зеленский сообщил об отсутствии реакции США на новые мирные инициативы Киева

Вашингтон пока не представил официальную реакцию на новые украинские предложения по мирному урегулированию. Об этом сообщает "РБК-Украина", передавая заявление Зеленского о текущем состоянии диалога с США.

Ожидание ответа от Вашингтона

По словам Зеленского, Киев направил американской стороне обновлённые формулы и предложения, однако официального отклика пока не последовало. Он отметил, что частично получает информацию через переговорную команду, но прямой реакции ещё нет.

"Я пока не получил реакцию США. Я слышал несколько сообщений через переговорную команду, но я получаю все сигналы и готов к диалогу", — заявил Зеленский.

Такой режим ожидания уже стал характерным для переговорного процесса, в котором украинская сторона пытается сохранить инициативу, а США формируют собственный подход с учётом изменившегося политического контекста и новых каналов контактов.

Берлин как дипломатический центр

Зеленский сообщил, что 14 декабря в Берлине начинается "активный дипломатический день", в ходе которого планируются встречи с делегацией США и лидерами стран Евросоюза. По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, украинский лидер уже направляется в Германию на борту самолёта, вылетевшего утром.

Эти встречи рассматриваются как важный этап координации позиций перед дальнейшими переговорами. Берлин становится одной из ключевых площадок, где обсуждаются условия возможного продвижения в сторону прекращения конфликта.

Американская делегация и цели визита

Ранее агентство Associated Press сообщало, что представители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — прибыли в немецкую столицу для встречи с Зеленским. По данным источников, целью визита являются переговоры, "направленные на прекращение войны на Украине".

