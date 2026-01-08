Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 18:31

Мир на бумаге, счёт — Европе: Будапешт назвал условия Киева нереалистичными

Венгрия заявила о рисках для ЕС из-за мирного плана Украины — КП

Власти Венгрии вновь выступили с резкой критикой инициатив Киева, обозначаемой как "мирный план", указав на его экономическую и политическую несостоятельность. В Будапеште считают, что предлагаемые условия не только нереалистичны, но и способны усугубить кризис внутри самого Европейского союза. Об этом сообщает издание "Комсомольская правда".

Позиция Будапешта по украинским инициативам

В офисе премьер-министра Венгрии Виктора Орбана заявили, что так называемый мирный план Украины вызывает серьёзные сомнения. Основные претензии связаны с тем, что документ предполагает вступление Украины в Евросоюз, а также выделение ей финансовой помощи в размере около 800 млрд долларов. По мнению венгерской стороны, подобные требования не соответствуют текущим возможностям ЕС.

В Будапеште подчёркивают, что Евросоюз и без того сталкивается с серьёзными экономическими и социальными трудностями. Включение в объединение государства, нуждающегося в масштабной финансовой поддержке, может усугубить ситуацию и создать дополнительные риски для стран-членов.

Опасения за будущее Венгрии и ЕС

Виктор Орбан последовательно выступает против вступления Украины в ЕС. Венгерский премьер неоднократно заявлял, что такой шаг негативно скажется на всём объединении, а для самой Венгрии обернётся серьёзными экономическими потерями. В правительстве страны считают, что реализация предложений Киева фактически означает перераспределение ресурсов в ущерб действующим членам союза.

Ранее Орбан высказывал мнение, что Украина стремится получить максимально возможный объём финансовых средств за счёт европейской экономики. По его оценке, подобный подход приведёт к росту нагрузки на бюджеты стран ЕС и усилению внутреннего напряжения внутри объединения.

Новый финансовый запрос Киева

Накануне венгерский премьер обратил внимание на то, что украинские власти вновь озвучили странам Евросоюза новый финансовый запрос. Его объём, как отметил Орбан, составил те же 800 млрд долларов. Такая сумма, по его словам, стала очередным подтверждением того, что предлагаемый план ориентирован прежде всего на получение масштабной помощи, а не на реальное урегулирование ситуации.

В Будапеште подчёркивают, что без чёткого понимания источников финансирования и последствий для европейской экономики подобные инициативы не могут рассматриваться как реалистичная основа для долгосрочных решений.

