План Трампа столкнулся с жёсткой реальностью: Киев отказал по некоторым пунктам

Украина обозначила жёсткие границы в переговорах с Вашингтоном, отвергнув ряд ключевых положений мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, знакомые с содержанием переданного документа.

Киев дал понять, что компромиссы возможны, но не в вопросах территории и стратегического выбора страны.

Как следует из информации издания, Украина в своём ответе не приняла пункт о необходимости вывода ВСУ с территории Донбасса. В документе, направленном в Вашингтон, подчёркивается, что контроль над восточными регионами должен сохраняться за Киевом, несмотря на давление со стороны США с целью ускорить достижение мирных договорённостей.

В NYT отмечают, что украинская сторона также отвергла саму логику территориальных уступок как основы для прекращения конфликта.

"Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет", — говорится в сообщении издания.

Отдельное внимание в украинских правках уделено вопросу евроатлантической интеграции. По данным NYT, из текста было исключено требование США о том, чтобы Украина отказалась от своего права на вступление в НАТО. Этот пункт ранее рассматривался как одна из ключевых уступок, на которых настаивал Вашингтон.

Таким образом, Киев дал понять, что вопрос безопасности и долгосрочных гарантий не подлежит обсуждению в формате временного политического компромисса. В украинской позиции подчёркивается, что отказ от курса на НАТО противоречит базовым интересам государства.

Ранее СМИ публиковали детали обновлённого мирного плана Дональда Трампа по Украине. Среди его основных положений назывались вывод ВСУ из Донбасса, отказ НАТО от принятия Киева, проведение президентских выборов на Украине, а также совместное использование замороженных российских активов.