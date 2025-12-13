Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Главная / Мир
Андрей Власов Опубликована сегодня в 18:50

План Трампа столкнулся с жёсткой реальностью: Киев отказал по некоторым пунктам

Украина отклонила вывод ВСУ из Донбасса и запрет на вступление в НАТО в плане США — NYT

Украина обозначила жёсткие границы в переговорах с Вашингтоном, отвергнув ряд ключевых положений мирного плана президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), ссылаясь на источники, знакомые с содержанием переданного документа.

Киев дал понять, что компромиссы возможны, но не в вопросах территории и стратегического выбора страны.

Как следует из информации издания, Украина в своём ответе не приняла пункт о необходимости вывода ВСУ с территории Донбасса. В документе, направленном в Вашингтон, подчёркивается, что контроль над восточными регионами должен сохраняться за Киевом, несмотря на давление со стороны США с целью ускорить достижение мирных договорённостей.

В NYT отмечают, что украинская сторона также отвергла саму логику территориальных уступок как основы для прекращения конфликта.

"Украинский мирный план, направленный на этой неделе в Вашингтон, отвергает предложение президента Трампа о том, чтобы Украина уступила больше территории в обмен на мир, хотя Россия вряд ли его примет", — говорится в сообщении издания.

Отдельное внимание в украинских правках уделено вопросу евроатлантической интеграции. По данным NYT, из текста было исключено требование США о том, чтобы Украина отказалась от своего права на вступление в НАТО. Этот пункт ранее рассматривался как одна из ключевых уступок, на которых настаивал Вашингтон.

Таким образом, Киев дал понять, что вопрос безопасности и долгосрочных гарантий не подлежит обсуждению в формате временного политического компромисса. В украинской позиции подчёркивается, что отказ от курса на НАТО противоречит базовым интересам государства.

Ранее СМИ публиковали детали обновлённого мирного плана Дональда Трампа по Украине. Среди его основных положений назывались вывод ВСУ из Донбасса, отказ НАТО от принятия Киева, проведение президентских выборов на Украине, а также совместное использование замороженных российских активов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Лукашенко получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп — БелТА сегодня в 17:59
Тихая дипломатия без камер: Лукашенко получил личное послание от четы Трамп

Лукашенко получил личное послание от Дональда и Мелании Трамп, переданное через спецпредставителя США после переговоров в Минске.

Читать полностью » В Белоруссии Лукашенко помиловал Марию Колесникову и еще 122 заключенных сегодня в 17:51
Жест после переговоров: Лукашенко сделал шаг, который ждали пять лет

Лукашенко помиловал Марию Колесникову и ещё 122 человек после переговоров с представителем США — решение совпало со снятием санкций с белорусского калия.

Читать полностью » ВСУ расформируют интернациональные легионы до конца 2025 года — Би-би-си сегодня в 14:36
Иностранцы больше не нужны: На Украине готовят радикальную перестройку армии

Киев планирует расформировать интернациональные легионы ВСУ до конца 2025 года — решение уже вызвало резкую критику со стороны иностранных бойцов.

Читать полностью » Раскол Запада из-за Украины указывает на победу Путина — Foreign Policy сегодня в 14:30
Запад трещит по швам: украинский конфликт неожиданно обернулся победой России

Западное издание пришло к выводу, что внутренний раскол союзников и ситуация на фронте могут свидетельствовать о стратегической победе России в украинском конфликте.

Читать полностью » Эрдоган: Черное море не должно превращаться в зону конфликта для сведения счетов сегодня в 14:14
Чёрное море на грани большой игры: Эрдоган предупредил о сценарии без победителей

Эрдоган заявил, что Черное море не должно становиться ареной противостояния, подчеркнув важность безопасности судоходства для России и Украины.

Читать полностью » В Кировоградской области Украины произошли аварийные отключения электроэнергии — Андрей Райкович сегодня в 11:49
Авария в Кировоградской области: отключения электроэнергии затрудняют работу экстренных служб

В Кировоградской области после взрывов повреждена энергетическая инфраструктура: без электроснабжения остались 19 населённых пунктов.

Читать полностью » Под заграждением на границе с Белоруссией нашли тоннель — RMF24 сегодня в 7:07
Тайный тоннель под границей: Польша сообщила о новом способе нелегального перехода

На границе Польши и Белоруссии найден тоннель, через который прошли более 180 мигрантов. Пограничники усиливают контроль и продолжают задержания.

Читать полностью » Переговоры по Украине пройдут в Берлине 14–15 декабря — посланник Уиткофф сегодня в 4:36
Мирный сценарий сдвинули с мёртвой точки: представитель США направлен на закрытые переговоры

Спецпосланник США Стивен Уиткофф направлен в Берлин для встреч с европейскими лидерами и Зеленским — шаг, который WSJ связывает с попыткой согласовать условия мирной сделки.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Острова Пхи-Пхи, Симиланы и Ко Самет входят в национальные парки Таиланда — О! Блог
Мир
Еврокомиссия не смогла согласовать план по активам России — Politico
Российская армия нанесла удар возмездия по энергообъектам Украины — Минобороны РФ
Мир
Западные страны побегут восстанавливать связи с Россией — премьер Словакии Роберт Фицо
Общество
На трассах Самарской области ограничили проезд грузовиков — ГАИ
Авто и мото
Неправильный ток заряда вызывает газовыделение в аккумуляторе — автоэксперт
Красота и здоровье
Уровень теобромина оказался маркером биологической молодости — Aging
Общество
Рыбные нарезки становятся опасны через три дня хранения — гастроэнтеролог Кашух
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet