Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг
Флаг
© unsplash.com by Yehor Milohrodskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Экономика
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 22:41

Украина определилась с торговлей с Россией — решение оказалось без компромиссов

Запрет на ввоз российской продукции на Украину сохранён до 31 декабря 2026 года — кабмин

Ограничения в торговле между Киевом и Москвой сохраняются и в следующем году. Украинские власти решили не смягчать действующие меры и продлили запрет на поставки продукции из России, закрепив это отдельными правительственными решениями. Об этом сообщается в документах, опубликованных кабинетом министров Украины.

Решение правительства

Согласно двум постановлениям кабмина, запрет на импорт российских товаров продлён ещё на один год — до 31 декабря 2026 года. Одним документом продлевается прямой запрет на ввоз определённых категорий продукции, вторым — действие специальных пошлин на товары российского происхождения на аналогичный срок.

Какие товары остаются под запретом

Из текстов постановлений следует, что под ограничения подпадает широкий перечень продовольственных товаров. В частности, на Украину по-прежнему запрещён импорт мяса, рыбы, кофе, чая, шоколада и других кондитерских изделий российского производства.

Кроме продуктов питания, запрет распространяется и на ряд промышленных товаров. В список входят удобрения, транспортные средства, корма для животных, а также другие категории продукции, поставки которых считаются недопустимыми.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Торговый баланс ЕС с Россией стал положительным второй квартал подряд впервые с 2002 года — Eurostat вчера в 23:43
Исторический разворот: торговля ЕС и России показала результат, которого не ждали

Евросоюз впервые с 2002 года зафиксировал профицит торговли с Россией два квартала подряд на фоне санкций и падения импорта.

Читать полностью » Роспотребнадзор подготовит поправки для регулирования рынка готовой еды — ТАСС вчера в 17:20
Готовую еду берут всё чаще, а правил всё ещё нет: Роспотребнадзору поручили закрыть опасную дыру

Рынок готовой еды в России растет на 30% ежегодно, и власти решили наконец установить единые правила контроля, чтобы обеспечить безопасность и качество продуктов.

Читать полностью » Дефицит рабочих кадров в промышленности превышает 800 тыс человек — Панкратов вчера в 16:14
Заводы есть, работать некому: кадровый голод в промышленности вышел из-под контроля

Эксперт объяснил, почему промышленность России столкнулась с острым дефицитом рабочих кадров и какие системные факторы привели к этой ситуации.

Читать полностью » Правительство выделит свыше 9,5 млрд рублей на соцрасходы и зарплаты — ТАСС вчера в 16:01
Профессии, без которых рушится система, получают финансирование: правительство выделяет крупную сумму

Правительство России готовит выделение свыше 9,5 млрд рублей на поддержку ключевых социальных сфер — от образования до здравоохранения. Узнайте, кому достанется эта сумма и какие последствия ждут бюджетников.

Читать полностью » Ипотека в России в ноябре выросла на 1,4% — Банк России вчера в 13:22
Ипотека растёт быстрее, чем ожидали: ноябрь показал скачок

Ипотека в России продолжает расти, в то время как потребкредитование и автокредиты слабеют. Узнайте, какие факторы влияют на эту динамику.

Читать полностью » Экономика США показала максимальный рост за два года в III квартале — Bloomberg 23.12.2025 в 17:25
Экономика США рванула сильнее, чем за последние два года — рынки получили неожиданный сигнал

Экономика США ускорилась до максимума за два года, но сильный рост ВВП ощущают далеко не все домохозяйства.

Читать полностью » Шохин предложил инвестировать заблокированные активы РФ в восстановление Газы 23.12.2025 в 17:15
Из конфликта — в инвестицию: как заблокированные активы хотят использовать за рубежом

Глава РСПП предложил использовать замороженные активы России для международного проекта, но в РФПИ заявили, что никаких документов не получали.

Читать полностью » Покупка жилья в нестабильной экономике несёт риски — экономист Лежава 23.12.2025 в 12:54
Ипотека больше не выглядит безопасной: тревожный сигнал для будущих покупателей

Ипотека и покупка жилья в период нестабильности могут обернуться серьезными потерями. Экономист объяснил, какие риски чаще всего недооценивают покупатели.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Художники раскритиковали ИИ-редактор в соцсети X Илона Маска — DTF
Красота и здоровье
Мышечная слабость в среднем возрасте связана с повышенным риском деменции — Journal of Psychiatric Research
Мир
В Турции мужчина перевёл 2,5 млн лир после просмотра поддельного видео с Эрдоганом — GZT
Красота и здоровье
Жесткие диеты перед праздниками могут быть опасны для здоровья — Алла Макарова
Культура и шоу-бизнес
Сергей Безруков потребовал 500 тыс. рублей за продажу масок с его изображением — РИА Новости
Мир
Муниципалитеты Германии предложили создать фонд против одиночества — Berliner Morgenpost
Культура и шоу-бизнес
Станислав Садальский поддержал решение суда о выселении Ларисы Долиной — РИА Новости
Наука
Насекомых включили в проекты жизнеобеспечения Луны и Марса — NASA
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet