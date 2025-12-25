Украина определилась с торговлей с Россией — решение оказалось без компромиссов

Ограничения в торговле между Киевом и Москвой сохраняются и в следующем году. Украинские власти решили не смягчать действующие меры и продлили запрет на поставки продукции из России, закрепив это отдельными правительственными решениями. Об этом сообщается в документах, опубликованных кабинетом министров Украины.

Решение правительства

Согласно двум постановлениям кабмина, запрет на импорт российских товаров продлён ещё на один год — до 31 декабря 2026 года. Одним документом продлевается прямой запрет на ввоз определённых категорий продукции, вторым — действие специальных пошлин на товары российского происхождения на аналогичный срок.

Какие товары остаются под запретом

Из текстов постановлений следует, что под ограничения подпадает широкий перечень продовольственных товаров. В частности, на Украину по-прежнему запрещён импорт мяса, рыбы, кофе, чая, шоколада и других кондитерских изделий российского производства.

Кроме продуктов питания, запрет распространяется и на ряд промышленных товаров. В список входят удобрения, транспортные средства, корма для животных, а также другие категории продукции, поставки которых считаются недопустимыми.