Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Виктор Орбан
Виктор Орбан
© commons.wikimedia.org by European People's Party is licensed under CC BY 2.0
Главная / Мир
Марк Ульянов Опубликована сегодня в 23:15

Нефтяная нить накалилась до предела: засуха в трубе "Дружбы" провоцирует грандиозный обрыв связей

Премьер Венгрии Орбан: Украина использует нефть как оружие

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина использует транзит энергоресурсов в качестве политического оружия, нарушая фундаментальные договоренности с Европейским союзом.

С точки зрения международного права и экономической антропологии, контроль над энергетическими артериями превращается в инструмент жесткого доминирования. Виктор Орбан подчеркнул, что Киев игнорирует статью 275 Соглашения об ассоциации с ЕС от 2014 года, которая юридически обязывает украинскую сторону гарантировать бесперебойный транзит. По мнению венгерского лидера, блокировка нефтепровода "Дружба" — это не технический сбой, а целенаправленный акт давления на суверенное государство.

Будапешт уже перешел к реализации контрмер, используя механизмы "финансовой и ресурсной блокировки" для защиты своей биохимической безопасности и промышленного потенциала. В ответ на остановку прокачки Венгрия прекратила экспорт дизельного топлива в Украину и заморозила выделение макрофинансового кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Данные шаги направлены на предотвращение искусственного дефицита энергии внутри страны перед ключевыми политическими событиями.

"Украина в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого мы тоже являемся. Согласно статье 275 соглашения, Украина обязалась обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию в государства-члены ЕС. Следовательно, она обязана обеспечить поставки нефти в Венгрию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и она не может использовать это как политическое оружие. То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения", — отметил Виктор Орбан.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто квалифицировал действия украинской стороны как "политический шантаж", нацеленный на дестабилизацию энергетического сектора республики. Он подтвердил, что техническое состояние "Дружбы" позволяет возобновить работу, однако решение Киева остается заблокированным по идеологическим мотивам. Ранее сообщалось, что остановка транзита может привести к серьезному росту издержек для всей восточноевропейской инфраструктуры.

Автор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В проект стратегии ЕК включили ускорение возврата мигрантов - Euractiv 12.01.2026 в 13:19
Новая стратегия ЕС выходит в феврале: Брюссель усиливает возврат мигрантов и погранконтроль

Еврокомиссия готовит новую миграционную стратегию с шестью ключевыми приоритетами. Узнайте, как это повлияет на контроль границ и ваши права.

Читать полностью » Дания избегает публичных оценок угроз вокруг Гренландии — посол Барбин 12.01.2026 в 13:05
Гренландский узел затягивается: Дания признаёт неопределённость перед интересами Вашингтона

В Дании признают неопределённость перед интересом США к Гренландии, тогда как сам остров балансирует между независимостью и сотрудничеством с Вашингтоном.

Читать полностью » В Стамбуле исполнили судебное решение по отелю Bebek — ТАСС 12.01.2026 в 12:58
Пятизвёздочный отель у Босфора пошёл под снос: скандал в Стамбуле вышел на новый уровень

Пятизвёздочный отель на Босфоре лишился незаконных построек и оказался в эпицентре громкого дела, затронувшего известных актёров и медиаперсон.

Читать полностью » Венгрия сохранила работу транспорта в аномальную зиму — министр Сийярто 12.01.2026 в 12:41
Зима поставила Европу на колени, но одна страна избежала коллапса

Суровая зима парализовала Западную Европу, но Венгрия избежала коллапса — глава МИД страны рассказал, какие системы продолжили работу.

Читать полностью » Трамп заявил о продвижении в урегулировании конфликта на Украине — ТАСС 12.01.2026 в 4:18
Остановить боевые действия любой ценой: Трамп увязал прогресс по Украине с гуманитарной задачей

Трамп заявил о прогрессе в урегулировании на Украине и объяснил, что для него главное — остановить происходящее и спасти жизни.

Читать полностью » Секретная служба нашла подозрительный предмет перед вылетом Трампа — ТАСС 12.01.2026 в 4:18
Безопасность взяла верх над расписанием: вылет Трампа из Флориды прошёл по изменённому сценарию

Перед вылетом Дональда Трампа из Флориды Секретная служба обнаружила подозрительный предмет и изменила маршрут кортежа.

Читать полностью » Пять человеческих голов нашли на пляже Пуэрто Лопес — Ecuavisa 12.01.2026 в 3:44
Лодка вышла в море — и не вернулась прежней: следствие восстанавливает путь жертв у берегов Эквадора

На пляже в Манаби нашли пять человеческих голов: полиция Эквадора проверяет версию убийства в море и возможную связь с вымогательствами.

Читать полностью » Японские военные расходы достигли рекорда за 12 лет — ЦТАК 11.01.2026 в 15:53
Япония отказывается от мирной политики: путь к агрессивной оборонной стратегии

ЦТАК обвинило Японию в отходе от принципов "мирного государства" и предупредило, что курс на милитаризацию угрожает региональной и глобальной безопасности.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Руни: "Тоттенхэм" находится в турнирной таблице на том месте, где должен быть
Мир
Медведев жестко ответил на угрозы Каллас российским военным
Авто и мото
Cadillac получает обновлённое звучание — секрет скрывается в программе конкурента
Туризм
Несколько лишних килограммов в багаже портят вылет — опытные пассажиры делают иначе
Туризм
Стерильный песок против хаоса: один вьетнамский пляж внезапно стал чище мировых эталонов
Туризм
Сиреневый код ломает стереотипы: привычный майский куст превращается в новый символ России
Авто и мото
Друг дороже мастера: советы близких приводят к поломкам ценой в сто пятьдесят тысяч рублей
Авто и мото
Железо вместо золота: пятилетние иномарки превратились в самый доходный актив для вложений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet