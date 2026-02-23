Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Украина использует транзит энергоресурсов в качестве политического оружия, нарушая фундаментальные договоренности с Европейским союзом.

С точки зрения международного права и экономической антропологии, контроль над энергетическими артериями превращается в инструмент жесткого доминирования. Виктор Орбан подчеркнул, что Киев игнорирует статью 275 Соглашения об ассоциации с ЕС от 2014 года, которая юридически обязывает украинскую сторону гарантировать бесперебойный транзит. По мнению венгерского лидера, блокировка нефтепровода "Дружба" — это не технический сбой, а целенаправленный акт давления на суверенное государство.

Будапешт уже перешел к реализации контрмер, используя механизмы "финансовой и ресурсной блокировки" для защиты своей биохимической безопасности и промышленного потенциала. В ответ на остановку прокачки Венгрия прекратила экспорт дизельного топлива в Украину и заморозила выделение макрофинансового кредита ЕС в размере 90 миллиардов евро. Данные шаги направлены на предотвращение искусственного дефицита энергии внутри страны перед ключевыми политическими событиями.

"Украина в 2014 году заключила соглашение об ассоциации с Евросоюзом, частью которого мы тоже являемся. Согласно статье 275 соглашения, Украина обязалась обеспечить транзит энергоносителей через свою территорию в государства-члены ЕС. Следовательно, она обязана обеспечить поставки нефти в Венгрию в рамках соглашения об ассоциации с ЕС, и она не может использовать это как политическое оружие. То, что Украина делает сейчас, является открытым нарушением соглашения", — отметил Виктор Орбан.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто квалифицировал действия украинской стороны как "политический шантаж", нацеленный на дестабилизацию энергетического сектора республики. Он подтвердил, что техническое состояние "Дружбы" позволяет возобновить работу, однако решение Киева остается заблокированным по идеологическим мотивам. Ранее сообщалось, что остановка транзита может привести к серьезному росту издержек для всей восточноевропейской инфраструктуры.