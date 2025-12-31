Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Флаг Украины и Европейского Союза
Флаг Украины и Европейского Союза
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:45

Европейская перспектива Украины всё дальше: что показал уходящий год

Переговоры о вступлении Украины в ЕС не продвинулись в 2025 году — Politico

Вопрос европейской интеграции Украины в 2025 году не получил заметного продвижения, несмотря на прежние заявления о сжатых сроках и политической поддержке со стороны Брюсселя. Итоги года показывают, что переговорный процесс остаётся на прежнем уровне, а заявленные ориентиры постепенно смещаются. Об этом сообщает газета Politico.

Итоги 2025 года для переговоров с ЕС

Как отмечает издание, за весь 2025 год Украина не продвинулась в вопросе вступления в Европейский союз. Существенных изменений в переговорном процессе, по данным Politico, за этот период не произошло. В результате цели, ранее обозначенные украинскими и европейскими чиновниками, выглядят всё менее реалистичными.

В материале подчёркивается, что намерение завершить переговоры о вступлении Украины в ЕС к 2028 году фактически утрачивает практическую основу.

Разные оценки сроков вступления

При этом в международных СМИ продолжают звучать различные оценки возможных сроков присоединения Украины к Евросоюзу. Так, 10 декабря газета The Washington Post писала, что Киев теоретически может быть принят в ЕС уже в 2027 году, рассматривая этот шаг как один из инструментов урегулирования украинского конфликта.

Одновременно премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 8 декабря заявлял, что в ЕС обсуждается ускорение процедуры вступления Украины с ориентиром на 2030 год. По его оценке, такой сценарий может привести к резкому обострению отношений с Россией и фактически станет началом прямого конфликта.

Критика и позиция России

Скептические оценки перспектив Украины в ЕС звучат и со стороны Москвы. Официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 ноября заявила, что Украина, по мнению российской стороны, не соответствует основным критериям членства в Евросоюзе.

Она указала на отсутствие, по её словам, полноценной демократии, а также на проблемы с прозрачностью судебной системы и антикоррупционного законодательства.

