Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 13:15

Зеленский готовится использовать выборы как щит: В Кремле прокомментировали позицию Киева

Готовность Владимира Зеленского говорить о выборах на фоне продолжающегося конфликта вызвала интерпретации со стороны российских официальных лиц и зарубежных наблюдателей. Об этом сообщает RT, приводя оценку помощника президента России Юрия Ушакова, который связал возможное проведение голосования с попыткой добиться паузы в боевых действиях.

Версия Москвы о мотивах Киева

Юрий Ушаков в интервью высказал предположение, что украинский президент может рассматривать выборы как инструмент для временного прекращения огня. Он отметил, что подобный шаг способен быть использован не как внутриполитическая процедура сама по себе, а как повод для достижения краткосрочной передышки.

"Не исключено, что он будет рассматривать это как возможность добиться временного прекращения огня просто. Вот и все", — заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

Такая трактовка вписывается в более широкий контекст оценок, согласно которым заявления Киева о выборах рассматриваются не изолированно, а в связке с военной и дипломатической обстановкой. В этом подходе сам избирательный процесс отходит на второй план, уступая место его возможному внешнеполитическому эффекту.

Условия, выдвинутые Зеленским

Ранее Владимир Зеленский публично согласился на проведение выборов, но оговорил, что это возможно лишь при соблюдении ряда условий. Он указывал на необходимость гарантировать безопасность и законность кампании, подчёркивая, что без этого старт избирательного процесса невозможен. В этой связи он обратился к США и европейским странам с просьбой помочь обеспечить необходимые меры защиты.

По словам Зеленского, при благоприятном развитии событий Украина могла бы быть готова к проведению выборов в течение 60-90 дней. Эти сроки стали важным элементом обсуждения, поскольку они предполагают относительно быстрое начало кампании, но только при активном участии внешних партнёров.

Оценки со стороны западных наблюдателей

Тема выборов на Украине вызвала реакцию и в зарубежной прессе. Обозреватель британского журнала The Spectator Оуэн Мэтьюз высказал мнение, что президентская кампания может стать серьёзным риском для Зеленского. По его оценке, выборы способны "поставить крест" на политической карьере Зеленского, поскольку уровень его поддержки составляет около 20%.

