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Украинские войска отошли от Урожайного в ДНР
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Украинские войска отошли от Урожайного в ДНР

Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин, заявил. что Украинскими войсками был оставлен посёлок Урожайное в ДНР.

"Силы обороны… в Урожайном… отошли на другие позиции", — приводит слова Волошина украинский телеканал "Общественное".

Телеканал отмечает, что сообщение об отходе сил Украины с позиций в Урожайном появилось ещё 11 июля, однако в "Хортице", данные сообщение опровергли.

Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, отметил успехи российской армии, в частности, группировки "Восток", он так же отметил успехи при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия. Урожайное было захвачено украинской армией в ходе летнего контрнаступления в 2023 году.

Фото : commons.wikimedia.orgНеизвестный автор(Creative Commons Attribution 4.0 License)

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