Представитель группировки ВСУ "Хортица" Назар Волошин, заявил. что Украинскими войсками был оставлен посёлок Урожайное в ДНР.
"Силы обороны… в Урожайном… отошли на другие позиции", — приводит слова Волошина украинский телеканал "Общественное".
Телеканал отмечает, что сообщение об отходе сил Украины с позиций в Урожайном появилось ещё 11 июля, однако в "Хортице", данные сообщение опровергли.
Валерий Герасимов, начальник Генштаба ВС РФ, отметил успехи российской армии, в частности, группировки "Восток", он так же отметил успехи при освобождении Урожайного и поставил задачи на дальнейшие действия. Урожайное было захвачено украинской армией в ходе летнего контрнаступления в 2023 году.
Фото : commons.wikimedia.orgНеизвестный автор(Creative Commons Attribution 4.0 License)
Daily Beast: спонсор Демпартии написал Байдену речь о снятии его кандидатуры с выборов в США
Один из крупных спонсоров Демпартии США подготовил для Джо Байдена речь, с которой тот мог бы заявить о снятии кандидатуры и "достойно" выйти из гонки за пост главы, сообщает Daily Beast.
Песков назвал присутствие кораблей НАТО в Черном море потенциальной угрозой
Присутствие кораблей НАТО в Черном море стало причиной дополнительной угрозы для России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя новую стратегию морской безопасности Украины.
NewsInfo.Ru: законодательство РФ не считает насилие между супругами преступлением
В России нет понятия "домашнее насилие". Кроме того, жертвой может стать не только женщина, но и мужчина. Об этом NewsInfo.Ru сообщила кандидат юридических наук, автор диссертации о домашнем насилии Алена Гордейчик.
Первый на Кавказе офис исламского финансирования Сбера открылся в Грозном
В Грозном открылся первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования Сбера.