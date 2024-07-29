Прибывающие в Россию украинцы в аэропорту "Шереметьево" проходят досмотр на тех же условиях, что и граждане других стран, никаких "особых правил" в отношении них нет, рассказал NewsInfo.Ru генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачёв.

По словам собеседника, так называемая фильтрация ограничивается досмотром личных вещей и багажа.

"Здесь всё одинаково. Здесь что украинцы, что россияне, вылетающие за рубеж — все они идут по международному направлению. По федеральным авиационным правилам, идёт двойной досмотр. Во-первых, при входе в аэровокзал происходит предварительный досмотр перед регистрацией. После регистрации, когда ты уже пошёл на посадку, в зал ожидания, идёт более тщательный досмотр", — пояснил Горбачёв.

Гендиректор добавил, что в зоне паспортного контроля у пограничников есть определённые данные по отдельным гражданам, прибывающим из стран СНГ. По паспорту человека сотрудники аэропорта, используя специальные программы, могут увидеть, есть ли к нему какие-то претензии или нет.

"Если нет — вперёд. Если есть — идёт дополнительный разбор пограничниками. Приглашают в отдельную комнату и там уже разговаривают: какие причины, куда едешь, по каким делам", — рассказал Горбачёв.

Проверка багажа прилетевших в Россию иностранцев происходит тоже выборочно, добавил эксперт.

"Нет никакого особенного отношения, будь это украинец, или человек из Израиля, или аргентинец, немец. Или наши друзья — белорусы, или узбеки, или киргизы. Ко всем одинаково, если нет каких-то дополнительных данных по пограничной службе", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы (Creative CommonsAttribution 4.0).