Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 85,565
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.07.2024 : 93,2641
Глава АГА
  1. Главная
  2. Страна

Глава АГА "Аэропорт" Горбачёв: особого отношения к украинцам в Шереметьево нет

Прибывающие в Россию украинцы в аэропорту "Шереметьево" проходят досмотр на тех же условиях, что и граждане других стран, никаких "особых правил" в отношении них нет, рассказал NewsInfo.Ru генеральный директор Ассоциации "Аэропорт" гражданской авиации, член Общественного совета при Росавиации Виктор Горбачёв.

По словам собеседника, так называемая фильтрация ограничивается досмотром личных вещей и багажа.

"Здесь всё одинаково. Здесь что украинцы, что россияне, вылетающие за рубеж — все они идут по международному направлению. По федеральным авиационным правилам, идёт двойной досмотр. Во-первых, при входе в аэровокзал происходит предварительный досмотр перед регистрацией. После регистрации, когда ты уже пошёл на посадку, в зал ожидания, идёт более тщательный досмотр", — пояснил Горбачёв.

Гендиректор добавил, что в зоне паспортного контроля у пограничников есть определённые данные по отдельным гражданам, прибывающим из стран СНГ. По паспорту человека сотрудники аэропорта, используя специальные программы, могут увидеть, есть ли к нему какие-то претензии или нет.

"Если нет — вперёд. Если есть — идёт дополнительный разбор пограничниками. Приглашают в отдельную комнату и там уже разговаривают: какие причины, куда едешь, по каким делам", — рассказал Горбачёв.

Проверка багажа прилетевших в Россию иностранцев происходит тоже выборочно, добавил эксперт.

"Нет никакого особенного отношения, будь это украинец, или человек из Израиля, или аргентинец, немец. Или наши друзья — белорусы, или узбеки, или киргизы. Ко всем одинаково, если нет каких-то дополнительных данных по пограничной службе", — подытожил собеседник NewsInfo.Ru.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы (Creative CommonsAttribution 4.0).

Мир

FT: ЕС готовит торговые меры на случай победы Трампа

FT: ЕС готовит торговые меры на случай победы Трампа

В ответ на предложенные Трампом минимальные тарифы ЕС ответит ужесточением торговой стратегии с Соединёнными Штатами.

Читать полностью
Последний выведенный из строя во Франции поезд запустится во вторник

Последний выведенный из строя во Франции поезд запустится во вторник

Во вторник во Франции железнодорожное сообщение возобновится в полном объеме, сообщил уходящий в отставку министр транспорта страны Патрис Вергриет. По его словам, все поезда курсируют по расписанию.

Читать полностью

Общество

502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков

502 гражданина Таджикистана задержаны в России с начала года за сбыт наркотиков

В течение первых шести месяцев текущего года за пределами Таджикистана было задержано 528 граждан страны по подозрению в совершении преступлений, связанных с нелегальным распространением наркотических веществ.

Читать полностью
Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское ОКБ планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета 5-го поколения

Яковлевское опытно-конструкторское бюро (ОКБ) планирует возобновить разработку самолета вертикального взлета и посадки пятого поколения.

Читать полностью

Новости