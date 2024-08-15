На Украине планируют приватизировать один из крупнейших металлургических заводов

Украинские власти начали готовиться к приватизации одного из крупнейших европейских предприятий цветной металлургии — Николаевский глиноземный завод. Об этом сообщает издание Liga.net.
Отмечается, что на данный момент Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) регистрирует активы для того, чтобы наполнить уставной капитал, а после этого выставить завод на продажу.
Стоит отметить, что еще в июле прошлого года Государственное бюро расследований сообщило о то, что национализировало ООО "Глуховский карьер кварцитов" и ООО "Николаевский глиноземный завод", который Киев связывает с российским бизнесменом Олегом Дерипаской. При этом самому предпринимателю предъявили обвинения по нескольким статьям, а также введены санкции.
Фото: commons.wikimedia.org/Vicki Nunn
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