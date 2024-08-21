Борьба капиталов: досудебное расследование в отношении Коломойского* завершилось на Украине

Бюро экономической безопасности Украины завершило досудебное расследование в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского*, обвиняемого в мошенничестве и отмывании средств, полученных преступным путем.

В заявлении бюро отмечено, что защите предоставлены материалы дела для ознакомления.

Детективы выделили материалы в отдельное уголовное производство и сообщили о завершении расследования по четырем статьям уголовного кодекса Украины, включая служебный подлог и незаконные действия с банковскими документами.

Следствие продолжается в отношении других участников группы, возглавляемой Коломойским. Они подозреваются в незаконных операциях с банковскими документами, включая неучтенный вклад в размере 5,8 миллиарда гривен (более 140 миллионов долларов) в кассу банка, а также присвоение более 5,3 миллиарда гривен (более 128 миллионов долларов), которые затем были легализованы.

Согласно материалам дела, более двух миллиардов гривен (более 48 миллионов долларов) были необоснованно переведены на личные счета Коломойского* за счет кредитных средств подконтрольного банка. Также доказано, что Коломойский* организовал присвоение более 3,3 миллиарда гривен (почти 78 миллионов долларов) компании "Укрнафта".

2 сентября 2023 года Служба безопасности Украины предъявила Коломойскому* обвинение в мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. В этот же день суд в Киеве постановил арестовать его на два месяца с возможностью внесения залога в размере 3,891 миллиарда гривен.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Фото: www. flickr. com/President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)