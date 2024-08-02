На всей территории Украины звучит воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, как свидетельствуют данные онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны.

Сигналы тревоги начали раздаваться в Харьковской области еще с 6:48 утра по московскому времени. Постепенно зона охвата расширялась, охватив Сумскую, Полтавскую и Днепропетровскую области. К 10:47 утра воздушная тревога была объявлена по всей Украине.

Напомним, что Российские Вооруженные Силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту.

Целями для ударов становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога звучит в украинских регионах ежедневно, иногда охватывая всю территорию страны.

Важно отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что российские войска в ходе боевых действий избегают нанесения ударов по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры.

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