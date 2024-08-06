«Нож в спину»: западные страны могут отказать Украине в восстановлении

Соединенные Штаты, а также страны-члены Евросоюза не планируют выделять деньги на восстановление Украины после того, как закончится конфликт. Соответствующее мнение выразил экс-операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац в разговоре с изданием The Wall Street Journal (WSJ).
По словам аналитика, полная стоимость восстановления бывшей советской республики может обойтись Западу в примерно 1 трлн долларов. Однако ни в США, ни в ЕС нет желания "использовать доллары налогоплательщиков, чтобы финансировать реконструкцию Киева".
В свою очередь, Приморац считает, что если Запад все же решиться помочь Украине в восстановлении, то власти согласившихся стран должны будут пойти на некоторые шаги. Так, необходимо будет осуществить экономические реформы и осуществить приватизацию либо ликвидировать 3,5 тысячи госпредприятий. Кроме того, эксперт считает, что Киев нужно будет заставить открыть энергетический, сельскохозяйственный, технологический и оборонный сектора для того, чтобы ими могли воспользоваться американские инвесторы.
Фото: flickr/Shamil Khakirov
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