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WSJ: Запад отказывается тратить деньги на восстановление Украины
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«Нож в спину»: западные страны могут отказать Украине в восстановлении

WSJ: Запад отказывается тратить деньги на восстановление Украины

Соединенные Штаты, а также страны-члены Евросоюза не планируют выделять деньги на восстановление Украины после того, как закончится конфликт. Соответствующее мнение выразил экс-операционный директор Агентства по международному развитию США (USAID) Макс Приморац в разговоре с изданием The Wall Street Journal (WSJ).

По словам аналитика, полная стоимость восстановления бывшей советской республики может обойтись Западу в примерно 1 трлн долларов. Однако ни в США, ни в ЕС нет желания "использовать доллары налогоплательщиков, чтобы финансировать реконструкцию Киева".

В свою очередь, Приморац считает, что если Запад все же решиться помочь Украине в восстановлении, то власти согласившихся стран должны будут пойти на некоторые шаги. Так, необходимо будет осуществить экономические реформы и осуществить приватизацию либо ликвидировать 3,5 тысячи госпредприятий. Кроме того, эксперт считает, что Киев нужно будет заставить открыть энергетический, сельскохозяйственный, технологический и оборонный сектора для того, чтобы ими могли воспользоваться американские инвесторы.

Фото: flickr/Shamil Khakirov

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