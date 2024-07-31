Апти Алаудинов, заместитель начальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир отряда спецназа "Ахмат", уверен, что Украина будет вынуждена сесть за стол переговоров с Россией. По его мнению, у Киева попросту не останется иного выбора, поскольку ресурсы, силы и средства для сопротивления исчерпаны.
Обозреватель Лукаш Марек в статье для чешского издания Seznam Zprávy предсказал, что Вооруженные силы России продолжат наступление и оказывать сильное давление на оборону украинской армии. Он подчеркнул, что российские военные захватили инициативу и усилили наступательные действия, опираясь на численное превосходство в личном составе и вооружении.
Владимир Путин, президент России, в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Москва и Киев рано или поздно достигнут договоренности. По его словам, отказ Украины от переговоров с Россией был сделан по указанию США, и теперь Киеву необходимо исправить эту ошибку.
Фото: From Wikimedia Commons/ The Ministry of Defence of the Russian Federation
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