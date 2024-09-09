Украинские пограничники открыли предупредительный огонь у венгерской границы

Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины объявило о применении предупредительного огня на границе с Венгрией. Об этом сообщило ТАСС в понедельник, 9 сентября.
Украинские пограничники сообщили, что заметили группу людей в 100 метрах от границы, которые двигались в сторону Венгрии. Незнакомцы попытались убежать, но вынуждены были остановиться после того, как патруль открыл огонь. На задержанные составлены административные протоколы по делу о попытке нарушения государственной границы.
Ранее сообщалось, что Польша разместила на границе с Белоруссией группу из восьми тысяч военнослужащих. Об этом сообщил государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
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