Путешествие в никуда: Ермак и Умеров хотят убедить Байдена снять запрет для ударов по РФ

Украинские власти намерены провести переговоры с представителями администрации президента США Джо Байдена, чтобы попытаться убедить их снять ограничения на удары дальнобойным американским оружием по российской территории.
Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр обороны Рустем Умеров встретятся с официальными лицами США, чтобы обсудить возможность снятия ограничений на удары по российской территории.
Украинские власти намерены предоставить Вашингтону перечень "приоритетных целей", без ударов по которым, по их мнению, будет сложно изменить курс военных действий в сторону Украины.
Умеров также встретится с министром обороны США Ллойдом Остином, чтобы обсудить вопросы военного сотрудничества между двумя странами. Ранее Ермак проводил переговоры в Вашингтоне с госсекретарем Энтони Блинкеном и советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Украинские власти считают, что удары по российской территории американским оружием не более провокационные, чем удары американским оружием по российской территории вблизи границы.
Однако официальный представитель Пентагона Патрик Райдер заявил журналистам, что США пока не планируют снимать действующие ограничения на удары ВСУ американским оружием по российской территории.
Россия, в свою очередь, считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.
Фото: www. flickr. com/Gage Skidmore (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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