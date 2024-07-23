Задержанные за организацию поджога мечети в Белгороде жители Мариуполя действовали по указанию некоего человека из Украины, который планировал разжечь межрелигиозную вражду. Об этом заявили сами задержанные. Видео с их признаниями было распространено Центром общественных связей ФСБ России.

Один из задержанных сообщил, что его контактировал некий человек с Украины, который предложил поджечь мечеть и передал деньги и инструкции для выполнения задуманного. Задержанный должен был найти людей для осуществления поджога и передать им деньги после завершения преступления.

Другой задержанный рассказал, что в марте с ним связался знакомый, находящийся в колонии в Днепре, и предложил совершить теракт за денежное вознаграждение. Он и его брат согласились на это предложение.

Задержанный уточнил, что его задача заключалась в приобретении коктейлей Молотова, которые он планировал использовать для атаки на мечеть. По его словам, целью данного акта было столкновение христиан и мусульман в России с целью разжигания вражды между ними.

Ранее ФСБ сообщила о задержании двух молодых людей, родившихся в 1986 и 1993 годах, которые подозреваются в этом преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1, касающейся организации террористического акта. Оба задержанных арестованы, и им грозит до пожизненного лишения свободы.

Фото: From Wikimedia Commons/ Kin kuma (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)