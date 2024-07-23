Задержанные за организацию поджога мечети в Белгороде жители Мариуполя действовали по указанию некоего человека из Украины, который планировал разжечь межрелигиозную вражду. Об этом заявили сами задержанные. Видео с их признаниями было распространено Центром общественных связей ФСБ России.
Один из задержанных сообщил, что его контактировал некий человек с Украины, который предложил поджечь мечеть и передал деньги и инструкции для выполнения задуманного. Задержанный должен был найти людей для осуществления поджога и передать им деньги после завершения преступления.
Другой задержанный рассказал, что в марте с ним связался знакомый, находящийся в колонии в Днепре, и предложил совершить теракт за денежное вознаграждение. Он и его брат согласились на это предложение.
Задержанный уточнил, что его задача заключалась в приобретении коктейлей Молотова, которые он планировал использовать для атаки на мечеть. По его словам, целью данного акта было столкновение христиан и мусульман в России с целью разжигания вражды между ними.
Ранее ФСБ сообщила о задержании двух молодых людей, родившихся в 1986 и 1993 годах, которые подозреваются в этом преступлении. В отношении них возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 205.1, касающейся организации террористического акта. Оба задержанных арестованы, и им грозит до пожизненного лишения свободы.
Фото: From Wikimedia Commons/ Kin kuma (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Проведённый опрос показал отношение американцев к выходу из президентской гонки Джо Байдена
Недавний опрос, проведенный исследовательской компанией YouGov совместно с телеканалом CBS News, выявил высокий уровень поддержки среди избирателей-демократов решения президента США Джо Байдена отказаться от участия в предстоящих выборах.
Илон Маск задался вопросом, куда пропал Джо Байден
В последнее время в американском обществе нарастает беспокойство по поводу длительного отсутствия президента Джо Байдена на публике. К этой дискуссии присоединился и известный бизнесмен Илон Маск, выразивший свое недоумение относительно местонахождения главы государства в социальной сети Х.
Терапевт Скерр: жировая болезнь печени может прогрессировать до рака
Британский терапевт Мартин Скерр обсудил риск развития рака печени при ожирении органа.
В состав продуктов начали добавлять воду, чтобы увеличить их вес
Качество продуктов за последние годы значительно ухудшилось, а производители пытаются исхитриться, чтобы их товар приобрели. Об этом NewsInfo.Ru сообщили руководитель Общества по защите прав потребителей в сфере страхования Игорь Пушкарь и врач-диетолог, руководитель компании PRO&FIT Марина Макиша.